Tras un operativo policial ejecutado el jueves en el municipio cruceño de Cotoca, seis ciudadanos extranjeros fueron aprehendidos e investigados por su presunta vinculación con una red delictiva internacional.

Marco Murguía, director de Interpol, señaló que “una de ellos tiene una notificación roja, quien ya se encontraba o ya habría sido objeto de una afiliación por parte de Interpol una vez que se dio la alerta migratoria en el mes de octubre”.

El director de Interpol detalló que la presencia del ciudadano británico ya fue comunicada oficialmente a las unidades especializadas para activar los procedimientos judiciales correspondientes en territorio boliviano.

Murguía indicó también que “respecto a las otras personas extranjeras, en la primera información que recibimos de nuestro sistema, es que no existen antecedentes”.

Situación legal de los implicados

La intervención conjunta desarrollada en zonas estratégicas de la ciudad y en Cotoca permitió desarticular la organización y detectar documentación falsa en dos de los involucrados.

En este sentido, la autoridad de Interpol afirmó que “tenemos la información de que hoy en la tarde van a ser las medidas cautelares para estas personas y vuelvo a reiterar, ellos están siendo objeto de una investigación por parte de las unidades especializadas”.

Las investigaciones preliminares apuntan a esclarecer los motivos de la permanencia de los extranjeros en el país.

Lista de ciudadanos aprehendidos

Julio César L. A. (República Checa, figuraba falsamente como boliviano).

Víctor Fabio M. C. (Colombia).

José Luis O. R. (Colombia).

Holman M. M. (Colombia).

Michael Freddy F. R. (República Dominicana).

Roy Charles W. (Gran Bretaña, cuenta con sello rojo).