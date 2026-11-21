En una vivienda del barrio Magisterio en Santa Cruz, una familia sufrió el robo de su patrimonio luego de que delincuentes armados ingresaran a su domicilio y sustrajeran 19 mil bolivianos destinados al parto de su hijo, además de una colección de relojes japoneses y un billete de 100 dólares.

Al retornar a su hogar tras recoger a su madre del colegio, el padre de familia describió el inicio del atraco señalando que “estábamos llegando y vemos un taxi plomo parqueado aquí en la puerta; me voy acercando y veo dos televisores afuera y el taxi no dejaba de pitear”.

La situación escaló rápidamente hacia una confrontación directa cuando la víctima encaró al sospechoso que abandonaba el inmueble mientras su cómplice aguardaba en un motorizado plomo, presuntamente con placa clonada de Achumani, La Paz.

Sobre ese momento de extremo peligro, el afectado relató que “cuando me fui acercando vi a un tipo de contextura gorda, con barbijo negro y gorra; sale de a poco y cuando yo me estoy acercando a él, yo le grito “maleante”, sacó su arma y nos apuntó, luego se retiró”.

Una vez dentro de la casa, los propietarios hallaron los cajones rebatidos y confirmaron que los antisociales se habían llevado cinco relojes antiguos valuados en al menos 3 mil dólares junto con el dinero reservado para la clínica.

Con profunda impotencia por la pérdida de su capital, el denunciante explicó que “era un ahorro para el parto de nacimiento de mi hijo”.

Tras formalizar la denuncia policial y comprobar que los antisociales sorprendieron la rutina diaria del hogar, los integrantes de la familia resolvieron mudarse por temor a nuevas represalias.

El padre de familia concluyó señalando que “viendo cómo están las cosas hemos decidido retirarnos de este domicilio, la verdad, nos vamos a retirar porque está peligroso; que se pongan un poco la mano al pecho y sepan que todo tiene un valor igual de trabajo, que es de muchos años y sacrificio en la familia”.