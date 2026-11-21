El espíritu carnavalero y la alegría de las mujeres marcaron una noche de celebración en la que las comparsas Aguateritas, Gaviotas, Si-Guapas e Iguapas coronaron a sus nuevas soberanas, dando inicio a sus actividades rumbo al Carnaval cruceño.

La fiesta reunió a integrantes de las cuatro comparsas tradicionales, que compartieron una velada cargada de música, color y entusiasmo. La comparsa coronadora 'Tremendazos' también estuvo presente para acompañar y felicitar a las agrupaciones femeninas por esta celebración.

Durante la noche fueron coronadas Erika Rojas, representante de las Aguateritas, y Janine Guzmán, quien expresó su emoción y orgullo por asumir esta responsabilidad. La nueva soberana manifestó que vive este momento como un sueño y agradeció la confianza depositada en ella.

La celebración también estuvo marcada por la emoción de las representantes de las otras agrupaciones, quienes destacaron la alegría de haber sido coronadas oficialmente y manifestaron su entusiasmo por disfrutar de las actividades hasta la llegada del Carnaval.

Con esta coronación conjunta, las Aguateritas, Gaviotas, Si-Guapas e Iguapas dieron un nuevo paso en su agenda carnavalera, reafirmando la amistad y la tradición que las une en torno a la fiesta grande de los cruceños.