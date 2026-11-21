La cuenta regresiva hacia el Carnaval 2027 ha comenzado oficialmente en Santa Cruz de la Sierra con el esperado lanzamiento de Soy Carnaval, un espacio dedicado a avivar el fervor festivo de los ciudadanos.

Esta producción promete convertirse en el punto de encuentro indiscutible para todos los seguidores de la máxima festividad regional, anticipando la alegría y la algarabía que caracterizan a los cruceños.

El gran debut de este programa especial está programado para llevarse a cabo este domingo 22 de noviembre a partir de las 21:00 horas, marcando el inicio de la temporada festiva.

Los espectadores tendrán la oportunidad de sintonizar los contenidos preparados exclusivamente para calentar motores de cara a los días de derroche de alegría, disfrutando de una propuesta dinámica y atractiva desde el primer minuto.

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