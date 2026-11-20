La música, la tradición y el orgullo boliviano se reúnen este viernes 20 de noviembre en una gran celebración desde la emblemática plaza San Francisco de La Paz.

¡Conéctate ahora y vive toda la emoción del festival desde donde estés! Red Uno y Xona Streaming llevan cada presentación hasta las pantallas de sus seguidores, para que nadie se quede fuera de esta fiesta del folclore nacional.

No importa si estás en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz o cualquier otra región del país. Puedes disfrutar del festival a través de las plataformas digitales habilitadas para esta cobertura especial.

Así fue la presentación del grupo Challador. FOTO/Francisco RIVEROS @APGNoticiasBo

¿Dónde ver “La Peña de Paceña” EN VIVO?

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Así fue la presentación de Jachas El Legado. Foto: Red Uno.

Solo necesitas conectarte para disfrutar de una tarde y noche cargadas de música boliviana.

La cartelera del festival reúne a reconocidos exponentes del folclore nacional, quienes compartirán su talento con el público presente y con quienes siguen la transmisión.

Agrupación Ch'ila Jatun. FOTO/Francisco RIVEROS @APGNoticiasBo

Entre los artistas invitados se encuentran:

Savia Andina.

Esther Marisol.

Ch’ila Jatun.

Grupo Challador.

Jachas el Legado.

Pepe Murillo.

Bonanza.

Los Kjarkas, encargados del gran cierre de la noche.

La celebración ofrece un recorrido por diferentes ritmos, canciones y expresiones musicales que forman parte de la identidad cultural boliviana.