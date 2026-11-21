Un accidente de tránsito se registró en la ciudad de Oruro, donde una flota volcó cuando descendía del puente distribuidor Tagarete.

El motorizado quedó volcado y sufrió severos daños materiales. El accidente también provocó afectaciones en la infraestructura del inmueble, aunque no se reportaron personas heridas.

Tras el hecho, una grúa llegó hasta el lugar para realizar las maniobras necesarias y reincorporar la flota, mientras se atendía la emergencia.

Personal de Tránsito se trasladó hasta el sector para iniciar las investigaciones y establecer las circunstancias en las que se produjo el vuelco.

Hasta el momento, no se conocen las causas que provocaron el accidente.

Red Siglo XXI - Satelital