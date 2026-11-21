Dos mujeres y un hombre fueron aprehendidos por su presunta vinculación con el doble asesinato de dos jóvenes ocurrido la tarde del martes 17 de noviembre en el municipio de Guayaramerín, departamento del Beni.

El crimen se registró a plena luz del día, cuando las víctimas circulaban en motocicleta y fueron interceptadas por sujetos armados.

Foto: Policía Boliviana

Los fallecidos fueron identificados como Juan Luis Guagama Arteaga, de 20 años, e Isaías Trigo Montenegro, de 21. Ambos fueron acribillados aproximadamente a las 16:00, en inmediaciones de la Plaza de las Madres.

De acuerdo con el reporte preliminar, los jóvenes se desplazaban en una motocicleta cuando fueron interceptados por individuos armados que abrieron fuego directamente contra ellos, provocándoles la muerte en plena vía pública.

Tras las investigaciones, la Policía confirmó la aprehensión de tres personas, dos mujeres y un hombre, presuntamente relacionadas con este hecho de sicariato.

La institución policial informó que las investigaciones fueron priorizadas por instrucciones del Mando Institucional y aseguró que continuarán los trabajos para esclarecer completamente el doble asesinato y establecer las responsabilidades de los involucrados.