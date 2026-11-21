El dólar paralelo registra un nuevo incremento en sus precios de compra y venta la tarde de este sábado 21 de noviembre, en comparación con las cotizaciones reportadas durante la mañana, según los datos publicados por el portal dolarboliviahoy.com.

A las 18:42, la divisa estadounidense se cotiza en Bs 12,01 para la compra y Bs 12,03 para la venta. Durante las primeras horas de la jornada, los valores se encontraban en Bs 12,00 para la compra y Bs 12,01 para la venta.

Esto representa un incremento de un centavo en el precio de compra y dos centavos en el de venta durante el transcurso del día.

Por su parte, el dólar oficial se mantiene en Bs 11,75, cotización establecida por el Banco Central de Bolivia (BCB) y vigente para este sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre.