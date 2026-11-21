El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió alertas hidrológicas de prioridad naranja y amarilla ante posibles crecidas y desbordes de ríos en distintas regiones de Bolivia. Los avisos estarán vigentes desde este domingo 22 hasta el viernes 28 de noviembre.

La alerta amarilla contempla posibles incrementos en los niveles de agua, formación de humedales o curichis y desbordamientos puntuales en las cuencas de los ríos Pilcomayo, Chayanta, Parapetí, Mamoré, Madre de Dios, Tahuamanu y Acre.

Estas condiciones podrían afectar a los departamentos de Beni, Chuquisaca, Cochabamba, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija. En el caso del Pilcomayo, la alerta comprende sectores de Potosí y Tarija.

Por otra parte, la alerta naranja advierte sobre posibles ascensos repentinos y progresivos del nivel del agua, con riesgo de desbordes en las cuencas de los ríos Bermejo, Guadalquivir, Pilcomayo, Parapetí, Grande, Piraí, Yapacaní, Ichilo, Chapare, Mizque, Caine, Beni, Maniqui, Tijamuchí y Colorado.

Entre las zonas bajo vigilancia se encuentran áreas de los mismos siete departamentos, donde el incremento de los caudales podría generar afectaciones en poblaciones cercanas a los ríos y sectores vulnerables.

El Senamhi señaló que estos ascensos corresponden a un riesgo moderado y recomendó a la población “tomar precauciones informativas ante posibles incrementos de caudal”.

Las alertas hidrológicas buscan advertir sobre el comportamiento de los ríos durante los próximos días, especialmente en las zonas donde se prevén crecidas que podrían ocasionar desbordamientos.