La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo confirmó el inicio de pagos del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE II) en todo el país a partir del lunes 23 de noviembre de 2026.

Este beneficio económico busca brindar un respaldo financiero directo a las familias bolivianas mediante un sistema ordenado en las entidades financieras habilitadas.

Para evitar aglomeraciones en las agencias bancarias, el desembolso se ejecutará de forma escalonada según el día de nacimiento de cada ciudadano.

El calendario correspondiente al cierre de noviembre establece el siguiente orden:

Lunes 23 de noviembre: personas nacidas entre el 1 y el 23 de cada mes.

personas nacidas entre el 1 y el 23 de cada mes. Martes 24 de noviembre: personas nacidas entre el 1 y el 24 de cada mes.

personas nacidas entre el 1 y el 24 de cada mes. Miércoles 25 de noviembre: personas nacidas entre el 1 y el 25 de cada mes.

personas nacidas entre el 1 y el 25 de cada mes. Días posteriores: la habilitación continuará avanzando diariamente bajo la misma modalidad hasta completar todo el mes.

Atención a adultos mayores y horarios

El cronograma establece una diferenciación específica para los adultos mayores que perciben la Renta Dignidad pero que no cuentan con una renta de jubilación.

Para este sector de la población, el cobro del bono estará disponible recién a partir del mes de diciembre de 2026.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que el dinero asignado no caduca si el titular se ve imposibilitado de asistir en su jornada designada.

Quienes no puedan acudir en la fecha exacta tendrán la libertad de realizar el trámite cualquier día posterior sin riesgo de perder el beneficio.

Además, el sistema financiero atenderá al público en una franja horaria amplia que va desde las 07:00 hasta las 20:00 horas. Los horarios específicos de ventanilla dependerán de la disponibilidad operativa de cada banco autorizado en el territorio nacional.