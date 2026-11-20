Una exfuncionaria del Viceministerio de Transparencia fue aprehendida en flagrancia, acusada de exigir dinero a un usuario para realizar trámites de justicia restaurativa que son completamente gratuitos. El caso fue descubierto mediante un operativo conjunto entre el Viceministerio y la Policía, realizado el miércoles 18 de noviembre en inmediaciones de la plaza Murillo.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, explicó que recibió una denuncia el pasado lunes por parte de un usuario de Santa Cruz, quien alertó que una exfuncionaria presuntamente le estaba solicitando dinero para gestionar su trámite. Tras recibir la información, se inició una verificación y se coordinó un operativo para comprobar la denuncia.

De acuerdo con la explicación institucional, la exfuncionaria habría contactado al usuario el 12 de noviembre, cerca de las 22:00, para exigirle un pago. Entre los mensajes recopilados se identificaron solicitudes iniciales de Bs 5.000 y posteriormente Bs 4.000.

Durante el operativo, la mujer fue aprehendida y se procedió al secuestro de dos teléfonos celulares. Uno de ellos era el que utilizaba cuando trabajaba en la institución, mientras que el segundo estaba registrado con otro nombre y tenía un logotipo de Justicia Restaurativa que no correspondía a la entidad pública.

La sindicada fue identificada como Abigail Wara Pacajes Quispe, quien ingresó a trabajar al Ministerio de Justicia el 1 de noviembre de 2023, durante la gestión del entonces ministro Iván Lima. Según la autoridad, había permanecido en la institución tras los cambios de administración, debido a que aparentemente tenía un buen desempeño laboral.

La exfuncionaria fue imputada formalmente por el delito de concusión, que contempla una pena de tres a seis años de privación de libertad. Su audiencia de medidas cautelares fue anunciada para las 14:00 de este viernes, donde se determinará su situación jurídica.

García aseguró que no permitirán cobros irregulares por trámites institucionales y anunciaron una revisión del personal que continúa trabajando desde anteriores gestiones.

"Todos los trámites de justicia restaurativa que involucran la participación del Viceministerio, de la Contraloría, de la Fiscalía o de los juzgados, estos trámites son y deben ser gratuitos", remarcó la autoridad.

Asimismo, exhortaron a la población a denunciar cualquier exigencia económica por procedimientos que no tienen costo y advirtieron que se continuará con las acciones para identificar y erradicar prácticas de corrupción dentro de las instituciones públicas.