El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, dispuso este martes mediante un memorándum la destitución de Rolando Salvatierra Callaú como coordinador de Sustancias Controladas del Ministerio Público en Santa Cruz.

La determinación institucional pone fin a una breve gestión, ya que el funcionario saliente apenas logró mantenerse dos semanas al frente de esta repartición estratégica.

En reemplazo de Salvatierra asumirá el fiscal Álvaro Zavala, cuya presentación oficial ante la población y los medios de comunicación estará a cargo de la máxima autoridad del Ministerio Público.

Este ajuste interno ocurre en un momento clave, puesto que el coordinador removido lideraba las pesquisas contra exautoridades judiciales por el caso de las 32 maletas y el proceso que involucra a Roger Mariaca junto a otros funcionarios.