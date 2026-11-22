Un hecho de tránsito registrado sobre la carretera al Norte, en Santa Cruz, entre un micro de transporte público y una vagoneta particular dejó a una mujer y a sus hijos con algunas lesiones, según denunció la abogada de la conductora afectada al señalar que "en la parte de atrás estaban sus cuatro hijos, tres ya han sido derivados a la clínica".

Personal de la Policía de Tránsito y ambulancias acudieron de inmediato al lugar del siniestro para atender la emergencia y evacuar a la mujer, de quien su defensa legal advirtió que "está totalmente inestable, la están trasladando en este momento y está con cánula en el cuello para estabilizarla".

La representante legal de la conductora rechazó la hipótesis de una maniobra imprudente de su cliente al explicar que "el choque es en la parte lateral trasera del vehículo y todo el vehículo está totalmente hundido".

Asimismo, la jurista cuestionó la velocidad del motorizado de servicio público al afirmar que "ella sale, ingresa a la avenida y los micros, como siempre a toda velocidad, se estampan con la parte de atrás; no toman responsabilidad alguna".

El descargo del chofer del transporte público

Por su parte, el conductor del micro relató que circulaba con pasajeros cuando la vagoneta salió de una estación de servicio y aseguró que "ella también se metió a la izquierda y a mí ya no me dio ya, tenía que darle, hay invasión de carril".

El chofer insistió en que al salir del surtidor se debe girar hacia la derecha y concluyó su declaración sosteniendo que "hay testigos, no hay personas heridas, solo daño material".