El fiscal Cándido Blanco confirmó al concluir la audiencia de medidas cautelares en la capital cruceña que el juez dispuso 60 días de detención preventiva para los ciudadanos de nacionalidad checa y británica, mientras otorgó la libertad a los tres colombianos y al dominicano por falta de indicios.

La autoridad fiscal detalló que la reclusión preventiva responde a los delitos de tenencia y porte de armas por el hallazgo de municiones, además de falsedad material, ideológica y uso de instrumentos falsificados contra uno de los acusados.

Consultado sobre la posibilidad de que formen parte de una organización criminal, el fiscal indicó que "obviamente, porque se ha encontrado una munición, aunque sea una, pero ya es una munición de guerra".

Los implicados habían llegado bajo fuerte resguardo policial al Palacio de Justicia tras el operativo ejecutado el jueves en Cotoca.