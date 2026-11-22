Una fiesta clandestina que convocaba a menores de edad mediante redes sociales fue intervenida por el municipio y la Policía en Santa Cruz de la Sierra.

La actividad fue suspendida antes de comenzar, luego de que las autoridades encontraran el lugar preparado, con bebidas alcohólicas y un escenario instalado.

La intervención se realizó tras las denuncias de vecinos, quienes alertaron sobre la organización reiterada de estas fiestas, en las que presuntamente se permitía el consumo de alcohol entre adolescentes.

Miguel Ángel Zeballos, subalcalde del distrito 7, explicó que los organizadores cambiaban de ubicación a último momento para evitar los controles. Incluso enviaban mensajes a quienes habían comprado sus entradas para comunicarles el nuevo punto de encuentro pocas horas antes del evento.

“Tenían la ubicación que iba a ser en otro sitio y, a menos de seis horas, les mandan los mensajes a los menores de edad que compran la invitación y cambian la ubicación para que ellos no puedan ser detectados”, señaló la autoridad.

Cuando los funcionarios llegaron al inmueble, encontraron todo preparado para la fiesta. Sin embargo, los responsables no fueron encontrados. El propietario del lugar accedió a suspender la actividad después de conversar con las autoridades municipales.

Según las primeras indagaciones, quienes estarían detrás de estas convocatorias también serían menores de edad, por lo que sus identidades no pueden hacerse públicas.

Finalmente, el subalcalde advirtió que los padres de familia podrían tener corresponsabilidad y enfrentar sanciones, mientras continúan las investigaciones para establecer quiénes organizaban estos eventos y bajo qué condiciones se desarrollaban.