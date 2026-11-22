Un equipo especializado del Ejército, junto a bomberos forestales y personal de la Dirección de Recursos Naturales (DIRENA), se moviliza hacia la comunidad de Piso Firme, en Santa Cruz, para evaluar el incendio forestal registrado en el sector de Bajo Paraguá, dentro del área de influencia del parque nacional Noel Kempff Mercado.

El personal realizará un reconocimiento terrestre y aéreo para establecer la magnitud del fuego, identificar los sectores afectados y determinar las acciones necesarias para combatir el incendio.

Entre las alternativas que se encuentran en evaluación está la ejecución de operaciones helitransportadas para descargar agua sobre los focos de calor mediante el sistema Bambi Bucket, un dispositivo que permite transportar y liberar grandes cantidades de agua desde helicópteros.

Mientras tanto, los guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) mantienen el monitoreo permanente de la zona y coordinan acciones con las instituciones involucradas para contribuir a la mitigación del fuego.

El despliegue busca proteger la flora y fauna de esta área protegida, considerada parte del patrimonio natural de Bolivia. El Ministerio de Defensa informó que mantiene el seguimiento de la emergencia y la coordinación de las acciones para atender el incendio forestal.