Las tradicionales ferias navideñas comenzaron a abrir sus puertas en diferentes distritos de Santa Cruz de la Sierra, pero los comerciantes enfrentan una temporada marcada por el incremento de los costos de transporte, el encarecimiento de la mercadería y una disminución considerable de las ventas.

Los vendedores explicaron que los productos navideños llegan con precios más elevados debido al incremento de los fletes de transporte de contenedores, situación que termina repercutiendo en el costo final de los adornos, luces y accesorios que ofrecen al público.

Una de las comerciantes señaló que el costo del traslado de un contenedor pasó de Bs 28.000 a Bs 65.000, lo que representa más del doble de lo que pagaban anteriormente.

“Como todo ha subido, está el doble, es decir, todo está encarecido”, manifestó una de las vendedoras al explicar las dificultades que enfrenta el sector para reponer su mercadería.

El impacto también se refleja en los precios de los artículos navideños, que registran incrementos de entre Bs 30 y Bs 40 en comparación con anteriores años.

A esta situación se suma la reducción de las ventas. Una de las comerciantes reconoció que este año invirtió menos dinero en mercadería debido a la incertidumbre económica y admitió que la demanda cayó considerablemente.

Pese al panorama, los comerciantes mantienen la esperanza de que la afluencia de compradores mejore conforme avancen las semanas y se acerquen las fiestas de fin de año. Esperan que la demanda les permita recuperar el capital invertido y obtener ganancias.