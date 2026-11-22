Una adolescente de 16 años fue enviada con detención preventiva a Cenvicruz, luego de ser presentada ante un juez de la Niñez y Adolescencia, en el marco de las investigaciones policiales por presuntos vínculos con la organización criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC).

La menor fue capturada junto a otras siete personas durante los operativos policiales ejecutados en diferentes puntos de Santa Cruz de la Sierra. Según los informes policiales, el comandante departamental señaló que la adolescente tendría relación con esta organización criminal.

Sin embargo, su abogado defensor, Elías Tordoya, rechazó las acusaciones y aseguró que su defendida no tiene ninguna vinculación con el PCC.

“No, ningún vínculo. Ella es una niña, tiene 16 años, es imposible que tenga un vínculo con una organización como el PCC”, manifestó el jurista.

Al ser consultado sobre qué hacía la adolescente en el lugar donde se desarrolló el operativo, Tordoya explicó que únicamente conocía a una de las mujeres que también fue aprehendida.

La autoridad judicial determinó la detención preventiva como medida excepcional, mientras avanzan las investigaciones por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas.

Entretanto, se esperaba la imputación formal de los demás aprehendidos para que se desarrollen sus respectivas audiencias cautelares y se defina su situación jurídica. Entre las personas investigadas se encuentran dos ciudadanos brasileños.