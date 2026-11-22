¡Ya hay fecha oficial para cobrar el Bono PEPE II! La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo confirmó que este lunes 23 de noviembre de 2026 comenzará el pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE II), una ayuda económica destinada a sectores de la población en situación de vulnerabilidad.

El beneficio se entregará mediante un cronograma escalonado, tomando en cuenta el día de nacimiento de cada persona habilitada para recibirlo.

Según el calendario difundido por la Gestora Pública, los pagos comenzarán de la siguiente manera:

Lunes 23 de noviembre: podrán cobrar los beneficiarios nacidos entre los días 1 y 23 de cualquier mes.

Martes 24 de noviembre: se habilitará el cobro para quienes nacieron entre los días 1 y 24.

Miércoles 25 de noviembre: podrán cobrar las personas nacidas entre los días 1 y 25.

Jueves 26 de noviembre: se ampliará la atención a los nacidos entre los días 1 y 26.

Viernes 27 de noviembre: se habilitará el cobro para los nacidos entre los días 1 y 27.

Sábado 28 y domingo 29 de noviembre: el cronograma incorporará a los nacidos hasta los días 28 y 29, respectivamente, sujeto a la atención de las entidades financieras.

Lunes 30 de noviembre: el turno alcanzará a todas las personas habilitadas, independientemente del día de nacimiento.

Publicación de la Gestora.

Este sistema permite ampliar progresivamente el número de personas que pueden recibir el incentivo económico y busca evitar aglomeraciones en las entidades financieras.

La Gestora Pública aclaró que las personas que no puedan acudir a cobrar en su primera fecha habilitada podrán hacerlo posteriormente.

Es decir, no es obligatorio cobrar el mismo día en que se habilita tu turno.

Por ejemplo, una persona que nació un día 10 puede cobrar desde el lunes 23 de noviembre. Si no logra acudir esa jornada, podrá presentarse otro día, conforme a la disponibilidad de atención de la entidad financiera.

El Bono PEPE II establece una transferencia económica de Bs 250 cada dos meses, hasta alcanzar un máximo acumulado de Bs 750.

Para los beneficiarios del cronograma general, los pagos están programados para noviembre de 2026, enero de 2027 y marzo de 2027.