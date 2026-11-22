Cinco personas, tres mujeres y dos hombres, fueron aprehendidas en la ciudad de La Paz, luego de ser encontradas en posesión de sustancias somníferas que presuntamente utilizaban para dormir a sus víctimas y robarles sus pertenencias.

Según las investigaciones, los sospechosos formarían parte de un clan denominado "Las Lulas".

La intervención policial se realizó durante un festival, donde los implicados presuntamente captaban a personas e inducían al consumo de bebidas alcohólicas.

Durante el operativo, efectivos de la División de Propiedades encontraron entre sus pertenencias pastillas somníferas, por lo que procedieron a su aprehensión y posterior traslado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

De acuerdo con el informe policial, los sospechosos estarían involucrados en una red dedicada a identificar víctimas, suministrarles sustancias para dejarlas inconscientes y posteriormente sustraer sus objetos de valor.

Las investigaciones también señalan que los integrantes del grupo trasladaban a sus víctimas en dos vehículos, que actualmente se encuentran secuestrados por la Policía como parte de las diligencias investigativas.

El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público y, según el reporte policial, inicialmente fue tipificado como atentado contra la salud pública.