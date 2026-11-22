La historia contemporánea de Bolivia continúa esta noche por las pantallas de Red Uno. Este domingo 22 de noviembre, desde las 18:50, se estrenará el tercer capítulo de la serie documental “Bolivia Siglo XXI”, producida y presentada por el historiador y expresidente Carlos D. Mesa Gisbert.

La nueva entrega lleva por título “Evo antes de Evo (1959-2006)” y propone un recorrido por los acontecimientos y experiencias que marcaron la trayectoria de Evo Morales antes de llegar a la Presidencia de Bolivia.

El tercer episodio explorará el camino político de Evo Morales, desde sus primeros años y su consolidación como dirigente sindical hasta su participación en la política nacional.

Según los adelantos de la producción, el documental reconstruirá distintas etapas de su trayectoria, incluido su paso como diputado nacional y el surgimiento del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).

El capítulo también abordará el contexto político y social que acompañó su ascenso al poder y el inicio de su primer mandato presidencial, en 2006.

“Evo antes de Evo” continuará el recorrido cronológico iniciado en los dos primeros capítulos de la serie.

La primera entrega, titulada “La estela de la democracia”, introdujo los acontecimientos políticos y sociales que marcaron los primeros años del siglo XXI.

Posteriormente, el segundo capítulo, “La dramática transición”, abordó el periodo comprendido entre 2001 y 2006, caracterizado por conflictos sociales, crisis políticas y cambios en la conducción del Estado.

Esta tercera entrega pondrá el foco en la trayectoria del dirigente que se convertiría en una de las figuras centrales de la política boliviana contemporánea.

El tercer capítulo de “Bolivia Siglo XXI” se emitirá este domingo 22 de noviembre, a las 18:50, por la señal abierta de Red Uno.