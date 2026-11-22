Si comenzaste a trabajar durante 2026 y todavía no cumpliste un año en tu empresa, también podrías tener derecho a este beneficio económico.

El Ministerio de Trabajo estableció que los trabajadores sujetos a la Ley General del Trabajo deben recibir su aguinaldo en función del tiempo trabajado y del promedio del total ganado durante los últimos tres meses anteriores al pago.

Esto significa que quienes trabajaron tres, seis o nueve meses podrán recibir un monto proporcional, siempre que cumplan los requisitos legales.

Para obtener el monto correspondiente, primero debes conocer el promedio de tu remuneración de los últimos tres meses.

Por ejemplo, si ganaste Bs 3.000 mensuales y trabajaste exactamente tres meses completos:

Sueldo promedio: Bs 3.000.

Aguinaldo por mes trabajado: Bs 250.

Tiempo de servicio: tres meses.

Aguinaldo proporcional: Bs 750.

El cálculo consiste en dividir el sueldo promedio entre 12 y multiplicar el resultado por la cantidad de meses trabajados.

Y si trabajaste seis meses, esto te corresponde

Supongamos que tu sueldo promedio fue de Bs 3.000, pero trabajaste durante seis meses completos.

En ese caso, debes dividir los Bs 3.000 entre los doce meses del año y multiplicar el resultado por seis.

El aguinaldo proporcional sería de Bs 1.500.

De esta manera, el beneficio corresponde a la mitad de un aguinaldo anual para un empleado que trabajó exactamente seis meses.

Los empleados que cumplieron doce meses de servicio durante la gestión tienen derecho al equivalente de un mes de sueldo, calculado sobre el promedio del total ganado en los últimos tres meses anteriores al pago.

Por ejemplo, si recibiste:

Septiembre: Bs 3.000.

Octubre: Bs 3.200.

Noviembre: Bs 3.400.

La suma asciende a Bs 9.600. Al dividir entre tres, el promedio resulta en Bs 3.200.

Por lo tanto, si trabajaste el año completo, tu aguinaldo sería de Bs 3.200.

El instructivo del Ministerio de Trabajo establece que, para los empleados, se requiere un mínimo de tres meses continuos de trabajo.

El Ministerio de Trabajo, mediante el Instructivo DGTHSO MLCC-000096-INS/26, estableció que el aguinaldo correspondiente a la gestión 2026 deberá pagarse hasta el domingo 20 de diciembre, tanto en el sector privado como en el público.

El beneficio debe cancelarse íntegramente en dinero, sin descuentos, retenciones ni compensaciones.