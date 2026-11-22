Si tienes previsto circular por inmediaciones de la laguna Alalay este domingo, toma tus previsiones. El Circuito Bolivia permanece cerrado al tránsito vehicular por el desarrollo de una competencia de automovilismo que reúne a más de 60 pilotos.

La actividad se realiza este domingo 22 de noviembre de 2026, como parte de la tercera fecha del Campeonato Mixto Departamental Edwin Piérola San Miguel, organizado por la Asociación de Automovilismo Deportivo Cochabamba (ADECO).

Los cierres afectan el sector del Circuito Bolivia y las inmediaciones del recinto ferial FEXCO, donde se desarrollan las pruebas deportivas.

La jornada automovilística comenzó desde las 08:00 de este domingo, con la participación de pilotos que buscan destacar en diferentes categorías.

Publicación GAMC.

Por razones de seguridad, se dispusieron restricciones vehiculares y desvíos en el entorno del circuito.

La medida busca evitar que los vehículos particulares ingresen a los sectores utilizados por los competidores y garantizar condiciones adecuadas tanto para los pilotos como para el público.

El evento deportivo se desarrolla durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, con actividades programadas en el Circuito Bolivia.

La competencia reúne a más de 60 participantes en distintas categorías y modalidades, entre ellas drift y antaño.

El campeonato forma parte del calendario departamental de automovilismo y reúne a pilotos que ponen a prueba sus habilidades de conducción.

Las autoridades recomiendan a los conductores particulares y transportistas evitar el entorno del Circuito Bolivia mientras se desarrolla la competencia.

Publicación GAMC.

Los sectores que requieren especial precaución son:

El Circuito Bolivia, en el perímetro de la laguna Alalay.

Los accesos al recinto ferial FEXCO.

Las vías próximas a los puntos de control vehicular y al trazado de la competencia.

Los conductores deberán utilizar los desvíos habilitados y seguir las indicaciones del personal de control vial.