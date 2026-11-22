Se dará inicio oficial este domingo 22 de noviembre a las actividades rumbo al Carnaval Paceño 2027. Para garantizar el desarrollo seguro del evento, la Secretaría Municipal de Ciudad Conectada y Movilidad Urbana dispuso un operativo de restricción vehicular en puntos estratégicos de la urbe.

La medida regirá durante seis horas continuas, comenzando al mediodía y extendiéndose hasta las 18:00. El corte afectará principalmente a la circulación en los sectores de San Sebastián y Challapampa, ubicados dentro de los macrodistritos Centro y Periférica.

Perímetro inhabilitado y vías cerradas

Según el mapa oficial difundido por la alcaldía paceña, el recorrido festivo partirá en inmediaciones de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) y concluirá cerca de la calle Constitución. Durante este lapso, el flujo de motorizados quedará completamente suspendido en el cuadrante comprendido entre el distribuidor de la autopista y las avenidas principales de la zona.

Las arterias que permanecerán cerradas al tráfico vehicular son las siguientes:

Avenida Ismael Montes.

Calle Pando.

Avenida Idelfonso de las Muñecas.

Calle Bozo.

Avenida Uruguay.

Avenida Perú .

Rutas alternas para los conductores

Ante la inhabilitación de estas vías próximas a la Terminal de Buses y la Estación Central, las autoridades exhortan a la población a planificar sus desplazamientos con anticipación. El transporte público y privado deberá utilizar corredores paralelos para conectar el norte con el centro de la ciudad.

De acuerdo con el plan de desvíos, los conductores podrán circular por las siguientes rutas alternas:

Avenida Armentia.

Calle Calama.

Calle Alto de la Alianza.

Avenida Sucre.

Calle Murillo.