El Ministerio de Educación de Bolivia habilitó el proceso de preinscripción para unidades educativas de alta demanda, mediante una plataforma digital que permite a madres, padres y tutores registrar a sus hijos sin necesidad de intermediarios.

El proceso comenzó el jueves 19 de noviembre de 2026 y permanecerá abierto hasta el viernes 18 de diciembre. Posteriormente, se realizará un sorteo para la asignación de las plazas disponibles, previsto para el 8 de enero de 2027.

El trámite se realiza a través del portal oficial del Sistema de Información Educativa (SIE).

Paso 1. Ingresa a la plataforma oficial.

Accede a https://operativos.sie.gob.bo/ desde tu celular o computadora.

Paso 2. Selecciona la opción de preinscripción.

Busca la sección «Unidades Educativas de Alta Demanda», selecciona «Preinscripción» y presiona «Iniciar proceso».

Paso 3. Elige el establecimiento educativo.

Selecciona el departamento, la unidad educativa, el nivel y el año de escolaridad al que deseas postular a tu hijo.

Paso 4. Indica el motivo de la solicitud.

La plataforma permite registrar uno de los criterios establecidos: tener hermanos en el establecimiento, vivir cerca del colegio o que el padre, madre o tutor trabaje en las inmediaciones.

Paso 5. Completa los datos personales.

Introduce la información requerida del estudiante y de su padre, madre o tutor. Según el criterio elegido, también deberás proporcionar información de domicilio o trabajo.

Paso 6. Revisa y confirma.

Verifica que todos los datos sean correctos y selecciona la opción «Preinscribir».

Paso 7. Descarga el formulario.

Guarda e imprime la constancia de preinscripción, fírmala y preséntala en la unidad educativa junto con los documentos que respalden el motivo de tu solicitud.

El Ministerio de Educación establece tres criterios principales para el proceso de preinscripción:

Hermanos: estudiantes que ya tienen un hermano o hermana matriculado en la misma unidad educativa.

Cercanía del domicilio: familias que viven en las inmediaciones del colegio y pueden acreditar su residencia.

Proximidad del trabajo: padres, madres o tutores cuyo centro laboral se encuentra cerca del establecimiento educativo.

Para acreditar estas condiciones pueden solicitarse documentos como facturas de servicios básicos, contratos de alquiler o anticrético y certificados laborales, según el caso.

Los documentos de respaldo deberán presentarse conforme al procedimiento y los plazos establecidos.

Para ingresar al primer año de Educación Inicial en Familia Comunitaria durante la gestión 2027, los niños deberán cumplir cuatro años hasta el 31 de marzo de 2027.

Esta disposición fue anunciada por el Ministerio de Educación y permite la inscripción de niños que cumplan cuatro años durante los primeros tres meses de la próxima gestión.

Una vez que concluya la etapa de registro y presentación de documentos, las autoridades educativas llevarán adelante el sorteo de las plazas disponibles.

La fecha programada es el viernes 8 de enero de 2027.