Un accidente de tránsito registrado durante las primeras horas de este domingo dejó, según reportes preliminares, personas fallecidas y heridas en el tramo Chuspipata–Yolosita, en el departamento de La Paz.

El hecho se produjo aproximadamente a las 06:00, a unos dos kilómetros del túnel San Rafael, en jurisdicción del municipio de Coroico, una de las rutas que conecta con la región de los Yungas.

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo particular habría sufrido un siniestro vial en circunstancias que todavía no fueron esclarecidas.

Reportan fallecidos y heridos tras un accidente en la ruta a los Yungas. Imagen RR.SS.

La información preliminar da cuenta de víctimas fatales y personas heridas. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la cantidad de fallecidos, el número de afectados ni la gravedad de sus lesiones.

Se aguarda un reporte oficial por parte de las autoridades.