El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó dos alertas hidrológicas ante la posibilidad de crecidas y desbordamientos de ríos en diferentes regiones del país. Las advertencias comenzaron a regir este domingo 22 de noviembre y se extenderán hasta el sábado 28.

Los avisos de prioridad naranja y amarilla comprenden distintas cuencas y poblaciones de ocho departamentos, donde el incremento de los caudales podría representar un riesgo para comunidades cercanas a los ríos.

El aviso naranja advierte sobre probables ascensos repentinos y progresivos en los niveles de agua, con posibilidad de desbordamientos en las cuencas de los ríos Bermejo, Guadalquivir, Pilcomayo, Parapetí, Grande, Piraí, Yapacaní, Ichilo, Chapare, Mizque, Caine, Beni, Maniqui, Tijamuchí y Colorado.

Entre las localidades señaladas en los reportes se encuentran:

Beni: San Ignacio.

Chuquisaca: El Villar, Icla e Incahuasi.

La Paz: Achocalla, Alto Beni y Apolo.

Potosí: Acasio, Arampampa y Ravelo.

Santa Cruz: Buena Vista, Colpa Bélgica y Comarapa.

Tarija: Bermejo, Entre Ríos y Padcaya.

La alerta naranja también comprende sectores de Cochabamba, de acuerdo con el resumen de los avisos hidrológicos, aunque las localidades específicas no fueron detalladas en la relación consultada.

El aviso amarillo advierte sobre posibles aumentos en los niveles de los ríos, formación de humedales o curichis y desbordamientos puntuales.

Las cuencas bajo vigilancia incluyen los ríos Pilcomayo, Chayanta, Parapetí, Mamoré, Madre de Dios, Tahuamanu y Acre.

Las localidades mencionadas son:

Beni: Loreto, San Andrés y San Borja.

Chuquisaca: Camargo, Huacaya y Las Carretas.

Cochabamba: Bolívar y Shinahota.

Pando: Bella Flor, Cobija y El Sena.

Potosí: Atocha, Belén de Urmiri y Betanzos.

Santa Cruz: Camiri y Charagua.

Tarija: Caraparí, Tomayapo y Villamontes.

El servicio meteorológico advirtió sobre posibles incrementos de caudal y recomendó a la población tomar previsiones.