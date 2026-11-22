La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo anunció que los desembolsos comenzarán este lunes 23 de noviembre de 2026, siguiendo un cronograma escalonado.

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad II contempla pagos bimestrales de Bs 250, hasta alcanzar un máximo de Bs 750 por beneficiario habilitado.

Sin embargo, no todas las personas pueden acceder automáticamente al incentivo económico. Es necesario cumplir las condiciones establecidas en la normativa y encontrarse dentro del padrón oficial.

Documentos que necesitas para cobrar

El requisito fundamental es contar con una cédula de identidad vigente, emitida por el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP).

Para realizar el cobro presencial se recomienda tener preparados:

La cédula de identidad original y vigente.

Una fotocopia de la cédula de identidad.

En caso de cobro mediante un representante, la documentación de identidad y acreditación del tutor o titular de cobro autorizado, según corresponda.

Es importante verificar que los datos personales coincidan con los registros oficiales, a fin de evitar inconvenientes al momento de recibir el beneficio.

¿Quiénes pueden acceder al Bono PEPE II?

Entre los grupos contemplados se encuentran:

1. Mujeres gestantes y familias del Bono Juana Azurduy.

Incluye a las mujeres embarazadas y a madres, padres o titulares de cobro de niños inscritos en el Bono Madre Niño-Niña Juana Azurduy dentro del periodo establecido por la normativa.

2. Personas con discapacidad visual.

Beneficiarios del Bono Anual de Indigencia registrados hasta el 30 de septiembre de 2026, incluidos menores de edad mediante sus tutores.

3. Personas con discapacidad grave o muy grave.

Personas registradas en el sistema nacional correspondiente, de acuerdo con los requisitos y fechas establecidos.

4. Adultos mayores que reciben Renta Dignidad sin otra renta o pensión.

Este grupo tiene un calendario especial de cobro que comienza en diciembre de 2026.

5. Madres, padres o tutores de estudiantes.

Comprende a los representantes habilitados de estudiantes de hasta 18 años de unidades educativas fiscales y de convenio y de determinados centros de educación especial, con matrícula efectiva al 30 de junio de 2026.

6. Niñas, niños y adolescentes de centros de acogimiento y centros penitenciarios.

El pago se realiza mediante las personas legalmente autorizadas, conforme a los registros y procedimientos previstos por el programa.

La normativa contempla restricciones relacionadas con determinadas rentas y pensiones del sistema de seguridad social.

También se consideran excluidas ciertas personas registradas como trabajadores dependientes, consultores, cooperativistas mineros y otros asegurados con aportes acreditados durante el periodo de verificación establecido.

La Gestora Pública anunció que los desembolsos comenzarán el 23 de noviembre de 2026, de manera gradual según el día de nacimiento.