Sergio C. L., de 31 años, falleció en el hospital San Juan de Dios de Santa Cruz tras no resistir las graves secuelas de una agresión sufrida en Yapacaní. Inicialmente auxiliado en Buena Vista y derivado de emergencia por quemaduras y lesiones severas, el paciente batalló por su vida durante varios días antes de producirse su deceso.

Los progenitores del fallecido atraviesan un panorama económico crítico debido a que el padre es un adulto mayor y su madre subsiste recolectando chatarra en las calles. Ante esta precaria situación, ambos se ven imposibilitados de asumir los costos básicos que demanda dar el último adiós a su hijo en medio del dolor.

La familia recurre públicamente a la solidaridad de la ciudadanía boliviana para reunir aproximadamente Bs. 600 destinados de manera exclusiva a cubrir los gastos funerarios.

Cada aporte económico representa un alivio indispensable para que sus seres queridos puedan brindarle una sepultura sin mayores apremios.

Antecedentes del caso

El violento hecho se desencadenó en el municipio de Yapacaní cuando una turba de pobladores atacó, golpeó y quemó al hombre tras señalarlo de presuntamente intentar robar una motocicleta.

Este acto dejó al paciente con quemaduras graves en el rostro, tórax, abdomen y extremidades inferiores hasta la altura de las rodillas.