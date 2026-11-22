Un sargento de la Policía Boliviana, asignado a las labores de custodia en el recinto penitenciario de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba, fue sorprendido en flagrancia cuando pretendía burlar la seguridad del penal.

Durante la requisa, se constató que el efectivo intentaba introducir de manera clandestina más de 500 comprimidos de clonazepam.

Además de los psicotrópicos, el uniformado llevaba ocultos entre sus pertenencias 11 chips de telefonía móvil correspondientes a diversas operadoras del país.

Ante la gravedad del hecho, el funcionario policial quedó inmediatamente aprehendido y el caso ya se encuentra bajo investigación para determinar el destino de los artículos ilícitos.