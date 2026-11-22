La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) activó sus protocolos de interceptación en el sector este del país tras detectar el ingreso no autorizado de una avioneta Cessna C-206 procedente de Brasil. }

Este despliegue militar corresponde a la operación Bellator II, una estrategia de las Fuerzas Armadas destinada a blindar el espacio aéreo nacional y optimizar la vigilancia en las zonas limítrofes.

Características de la aeronave sospechosa

Catalogada bajo el registro 1138 como Tránsito Aéreo de Interés, la aeronave monomotor de alas altas presentaba un fuselaje blanco con franjas rojas y azules, además de la matrícula CP-289 presuntamente adulterada.

El reporte oficial del Ministerio de Defensa precisa que la nave volaba de este a oeste sin portar bandera identificatoria, aunque omite detalles sobre los tripulantes, el destino final o la posible existencia de carga ilícita.

El comandante general de la FAB, general de División Aérea Sergio Fernando Lora, notificó formalmente sobre la ejecución de estas maniobras operativas al ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

Con estas acciones de patrullaje e interceptación, la institución castrense busca consolidar su capacidad de respuesta inmediata frente a vuelos irregulares que vulneran la soberanía del territorio boliviano.