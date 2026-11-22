Un incendio registrado este viernes 20 de noviembre alrededor de las 08:30 en inmediaciones de la comunidad de Callohalca, perteneciente al Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Salinas (GAIOC-SA) en Oruro, devastó al menos 38 hectáreas de vegetación y perjudicó directamente a 10 familias.

El fuego consumió pastizales, áreas arbustivas, flora nativa, leña y paja, comprometiendo gravemente las tierras destinadas al pastoreo y al aprovechamiento de recursos esenciales para la subsistencia en la UTD Ayllu Cora Cora.

Despliegue operativo en la zona afectada

Ante la emergencia, personal técnico y operativo de la autonomía indígena, junto a autoridades originarias y comunarios del sector, iniciaron las tareas de mitigación empleando herramientas manuales para frenar el avance de las llamas.

No obstante, los equipos en terreno identificaron la urgente necesidad de recibir palas, picos, botellones de agua y forraje para reforzar el combate contra el siniestro y asistir a los damnificados.

Paralelamente a las labores de sofocación en el altiplano orureño, el Ministerio de Defensa mantiene un monitoreo constante en el área afectada.

La cartera de Estado continúa desarrollando la evaluación técnica para cuantificar la magnitud total de las pérdidas ambientales y materiales provocadas por este evento adverso.