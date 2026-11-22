La audiencia cautelar de siete personas presuntamente vinculadas al Primer Comando de la Capital (PCC) tuvo un giro inesperado este domingo. Las autoridades judiciales suspendieron el procedimiento correspondiente a dos ciudadanos brasileños, mientras que la audiencia continuó para los cinco bolivianos investigados en el mismo caso.

Los siete aprehendidos habían llegado durante la mañana al Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra, bajo resguardo policial, para comparecer ante la autoridad jurisdiccional y conocer las medidas cautelares que se aplicarían en su contra.

Sin embargo, durante el desarrollo del procedimiento se determinó retirar a los dos extranjeros y continuar con la audiencia de los cinco ciudadanos bolivianos.

Los siete implicados fueron aprehendidos durante operativos policiales realizados en inmuebles ubicados en la calle Ingavi y la zona de la radial 17 y medio, en la capital cruceña.

Durante las intervenciones, los efectivos incautaron sustancias controladas, armas de fuego y municiones, elementos que forman parte de las investigaciones.

De acuerdo con los antecedentes del caso, los aprehendidos también son investigados por su posible relación con hechos de sicariato registrados en San Ignacio de Velasco y Santa Cruz de la Sierra.