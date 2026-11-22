El incremento de 1,5 grados centígrados en la temperatura media del planeta, proyectado inicialmente por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático para 2040, se registraría en 2027 debido a una aceleración que ya repercute en Bolivia.

“Lamentablemente todos los escenarios a nivel climático se están acelerando en el tiempo”, advirtió el biólogo boliviano Julio Rojas sobre este adelanto de 13 años respecto a las previsiones globales.

Impacto crítico en los niveles del lago Titicaca

Esta rápida escalada térmica intensifica la pérdida anual de superficie y profundidad en el lago Titicaca, poniendo en riesgo el ecosistema del altiplano boliviano.

“El lago Titicaca está en un gran proceso de disminución de los niveles de agua y se está acelerando con estos periodos de altas temperaturas”, señaló el especialista al evaluar las probabilidades climáticas actuales.

La disminución hídrica amenaza con generar escasez de agua potable y severas afectaciones en la producción agropecuaria del país.

Ante este panorama, Rojas instó a la población a tomar conciencia, señalando que “cuidemos este líquido elemento que es lo que nos mantiene vivos”.