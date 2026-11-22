El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) presentó el pronóstico oficial del tiempo para las ciudades capitales de Bolivia este domingo 22 de noviembre. El reporte detalla un escenario climatológico caracterizado por marcados contrastes térmicos y precipitaciones pluviales aisladas en distintas regiones del territorio nacional.

La sede de gobierno registra temperaturas entre los 10°C y 25°C, iniciando con una mañana soleada que dará paso a lluvias con sol en la tarde y un cielo cubierto en la noche. Por su parte, la urbe alteña oscila entre una mínima de 4°C y una máxima de 21°C, replicando exactamente la misma transición de mañana despejada, chubascos vespertinos y nubosidad nocturna.

En el departamento de Oruro los termómetros marcan desde los 5°C hasta los 25°C, disfrutando de cielos totalmente despejados durante la mañana y la tarde antes de nublarse en la noche. Mientras tanto, la Villa Imperial presenta una mínima de 5°C y una máxima de 28°C, evolucionando de una mañana soleada a una tarde poco nubosa y lluvias nocturnas.

El valle cochabambino soporta una jornada muy calurosa con valores de 15°C a 36°C, exhibiendo un cielo despejado matutino, nubosidad parcial vespertina y precipitaciones durante la noche. Asimismo, la capital Sucre registra temperaturas entre 16°C y 33°C, transitando de una mañana soleada hacia una tarde parcialmente nublada y lluvias al caer la noche.

La ciudad de Tarija alcanza los 37°C tras una mínima de 17°C, enfrentando una mañana poco nubosa, tormentas eléctricas por la tarde y lluvias continuas durante la noche. En el extremo norte, Cobija lidera los registros térmicos nacionales oscilando entre 25°C y 38°C, manteniendo cielos parcialmente nublados sin lluvias a lo largo de toda la jornada.

La capital beniana reporta temperaturas ubicadas entre los 26°C y 37°C, comenzando con una mañana despejada que cambiará a cielos parcialmente nublados en la tarde y la noche. Finalmente, Santa Cruz de la Sierra registra una mínima de 26°C y una máxima de 35°C, presentando nubosidad parcial constante durante los tres turnos del domingo.