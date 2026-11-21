Tras darse a conocer los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) 2023 de la UNESCO, en el que se señala que solo el 9% de los estudiantes de sexto de primaria en Bolivia alcanza el nivel mínimo de competencia en matemática, mientras que en lectura la cifra llega al 18,5%, el presidente Rodrigo Paz expresó su preocupación y aseguró que estos datos reavivan el debate sobre la educación en Bolivia.

“Nuestros hijos no pueden seguir pagando el precio de una educación deficiente. Los docentes son esenciales, pero la educación no pertenece a ningún sindicato: pertenece a nuestros hijos”, afirma el pronunciamiento del mandatario en la plataforma X.

En este sentido, Paz señaló que los padres y la sociedad tienen derecho a exigir calidad, resultados y oportunidades, por encima de cualquier interés sectorial y aseguró que es hora de recuperar el tiempo perdido, descentralizar la educación y convertirla en una verdadera prioridad nacional.

“El futuro de Bolivia no es negociable; ¡se construye a través de la educación!”, concluyó el presidente.