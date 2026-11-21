La sorpresiva lluvia matutina en Santa Cruz contrastó en las últimas horas con las temperaturas altas registradas en gran parte del territorio nacional.

Ante este escenario, la pronosticadora del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Ana Mendoza, informó que “se han registrado temperaturas elevadas en todo lo que sería el sector de la Chiquitanía, departamento de Beni y Pando, inclusive norte del departamento de La Paz”.

La experta añadió que estos valores han estado oscilando entre los 36 y 41 grados, donde las más altas han estado registrándose entre Roboré y Puerto Suárez.

Los efectos de la intensa ola de calor ya comenzaron a romper marcas históricas en diferentes regiones del territorio boliviano durante las últimas jornadas.

Al respecto, la pronosticadora Ana Mendoza detalló que en el departamento de Tarija sí ha llegado a superar una temperatura extrema, ya que se tenía el registro de 37 grados y el día anterior llegó a registrarse 38°C.

Asimismo, indicó que en Potosí “también hemos llegado a superar este dato en cuanto a la temperatura extrema máxima y llegando a registrar de igual manera los 28 grados”.

Alerta por frente frío y lluvias

Las altas temperaturas continuarán afectando a la ciudadanía durante los próximos días, aunque el panorama meteorológico dará un giro radical a mitad de semana.

Sobre este aspecto, la especialista del Senamhi puntualizó que “el día miércoles ya vamos a tener descensos bruscos de temperaturas, ya que tendremos el ingreso de un frente frío”.

Del mismo modo, advirtió que este fenómeno “va a ocasionar los descensos de temperaturas, lluvias y tormentas eléctricas, afectando a toda la región del Chaco Boliviano, como también el oriente”.

Recomendaciones a la población

Mendoza instó a la ciudadanía a extremar los recaudos necesarios frente a la intensa radiación solar y el calor prolongado.

En este sentido, la institución recomendó que “entre este fin de semana hasta el día martes, se recomienda mantenerse hidratados, también salir con el bloqueador solar, sombrero de ala ancha, también camisa manga larga”.

Finalmente, recalcaron la necesidad de “tener el cuidado respectivo con la piel, ya que las temperaturas todavía van a estar elevadas hasta el día martes”.