El pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE II) se ejecutará en las entidades financieras habilitadas mediante un sistema escalonado basado en el día de nacimiento de cada beneficiario.

Esta modalidad de desembolso entrará en vigencia en todo el territorio boliviano a partir del lunes 23 de noviembre de 2026, bajo la administración de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

Para organizar la atención en ventanillas, la habilitación de los recursos avanzará de forma progresiva sumando un día de nacimiento por cada jornada hábil.

El mecanismo de pago funcionará bajo el siguiente esquema inicial:

Lunes 23 de noviembre: se pagará a quienes nacieron entre el 1 y el 23 de cualquier mes.

se pagará a quienes nacieron entre el 1 y el 23 de cualquier mes. Martes 24 de noviembre: se habilitará el cobro para los nacidos entre el 1 y el 24.

se habilitará el cobro para los nacidos entre el 1 y el 24. Miércoles 25 de noviembre: podrán acudir las personas nacidas entre el 1 y el 25.

podrán acudir las personas nacidas entre el 1 y el 25. Resto de noviembre: el sistema continuará sumando un día de nacimiento de manera sucesiva hasta completar todo el calendario mensual.

Flexibilidad de fechas y grupos diferenciados

La operativa de pago contempla que los ciudadanos que no logren retirar su dinero en la fecha exacta asignada no perderán el derecho al beneficio económico.

En estos casos, el desembolso permanecerá disponible para que el titular pueda efectuar el cobro cualquier día posterior sin inconvenientes.

El procedimiento establece una excepción en la forma de pago para los adultos mayores que reciben la Renta Dignidad pero que no cuentan con una renta de jubilación.

Para este sector de la población boliviana, el desembolso de los recursos comenzará a ejecutarse recién a partir de diciembre de 2026.

Respecto al funcionamiento de los puntos de pago, las entidades financieras atenderán en una franja horaria que abarca desde las 07:00 hasta las 20:00 horas.

El horario exacto de atención en cada sucursal estará sujeto a las disposiciones internas de cada banco autorizado en el país.