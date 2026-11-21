Los beneficiarios del Bono PEPE II que no puedan acudir al banco en el día exacto que les corresponde según su fecha de nacimiento no perderán el incentivo económico.

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo confirmó que el dinero permanecerá disponible para que los ciudadanos en Bolivia realicen el cobro en cualquier jornada posterior sin ningún inconveniente.

Esta flexibilidad operativa busca brindar tranquilidad a las familias del país y evitar filas innecesarias en las sucursales bancarias durante las primeras fechas de habilitación.

De este modo, si una persona tiene algún contratiempo laboral o personal en su turno asignado, podrá reprogramar su visita a la entidad financiera cuando le resulte más conveniente.

Orden de pagos y horarios en bancos

A pesar de esta flexibilidad, el Programa Extraordinario de Protección y Equidad iniciará su cronograma general el lunes 23 de noviembre de 2026 bajo un esquema escalonado por día de nacimiento.

La distribución de fechas para la última semana de noviembre se organizará de la siguiente manera:

Lunes 23 de noviembre: personas nacidas entre el 1 y el 23 de cada mes.

personas nacidas entre el 1 y el 23 de cada mes. Martes 24 de noviembre: personas nacidas entre el 1 y el 24 de cada mes.

personas nacidas entre el 1 y el 24 de cada mes. Miércoles 25 de noviembre: personas nacidas entre el 1 y el 25 de cada mes.

personas nacidas entre el 1 y el 25 de cada mes. Días sucesivos: la habilitación avanzará sumando un día de nacimiento por jornada hasta completar todo el mes.

Por otra parte, los adultos mayores que perciben la Renta Dignidad y no reciben una renta de jubilación tendrán un calendario exclusivo que comenzará recién en diciembre de 2026.

Para todos los grupos, la atención en ventanillas funcionará en una franja horaria de 07:00 a 20:00 horas, sujeta al horario interno de cada banco autorizado.