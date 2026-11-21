Las personas adultas mayores que perciben la Renta Dignidad y no reciben una renta de jubilación comenzarán a cobrar el Bono PEPE II a partir de diciembre de 2026.

Así lo confirmó la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo mediante sus canales oficiales al detallar la operativa del Programa Extraordinario de Protección y Equidad en Bolivia.

Esta disposición marca una diferencia importante frente al cronograma general diseñado para el resto de los grupos beneficiarios en el país.

Mientras la población de la tercera edad no rentista deberá aguardar hasta el último mes del año, los demás habilitados iniciarán sus cobros desde el lunes 23 de noviembre de 2026.

Calendario general y horarios de atención

Para quienes cobren durante la última semana de noviembre, las entidades financieras aplicarán un esquema escalonado según el día de nacimiento de cada ciudadano.

La distribución inicial de pagos funcionará de la siguiente manera:

Lunes 23 de noviembre: personas nacidas entre el 1 y el 23 de cada mes.

personas nacidas entre el 1 y el 23 de cada mes. Martes 24 de noviembre: personas nacidas entre el 1 y el 24 de cada mes.

personas nacidas entre el 1 y el 24 de cada mes. Miércoles 25 de noviembre: personas nacidas entre el 1 y el 25 de cada mes.

personas nacidas entre el 1 y el 25 de cada mes. Jornadas siguientes: el sistema avanzará sumando un día de nacimiento por fecha hasta completar todo el mes.

Las autoridades recordaron que ningún beneficiario perderá el incentivo económico si se ve imposibilitado de asistir en la fecha exacta asignada.

Quienes no puedan acudir el día correspondiente tendrán la opción de realizar el cobro cualquier jornada posterior sin inconvenientes.

Finalmente, el sistema financiero atenderá al público en una franja horaria que abarca desde las 07:00 hasta las 20:00 horas.

El horario específico en ventanillas dependerá de la disponibilidad operativa de cada banco autorizado en territorio nacional.