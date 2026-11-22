Un cargamento de más de 10 toneladas de productos extranjeros terminó en manos de la Aduana Nacional. Durante un operativo de control realizado en la zona de San Pedro, en el departamento de Potosí, funcionarios aduaneros comisaron aceite, sidra y champú de presunto contrabando, cuyo valor supera los Bs 180.000.

La intervención fue ejecutada por efectivos del Grupo de Reacción Inmediata Aduanero (GRIA), quienes identificaron el transporte de la mercancía sin la documentación requerida para acreditar su legal ingreso y circulación en territorio nacional.

Tras verificar las irregularidades, los funcionarios procedieron al comiso de los productos, que posteriormente fueron trasladados a un recinto aduanero para continuar con los procedimientos administrativos establecidos por la normativa vigente.

El gerente regional de la Aduana Nacional en Potosí, Rolando Caro, destacó que los operativos forman parte de una estrategia institucional destinada a identificar y frenar el transporte irregular de mercancías.

“Estamos fortaleciendo los operativos de control en diferentes sectores del departamento, con el objetivo de identificar y evitar el transporte de mercancías de contrabando. Nuestro personal realiza intervenciones oportunas para garantizar el cumplimiento de la normativa aduanera”, manifestó la autoridad.

Caro remarcó la importancia de mantener una vigilancia permanente en las rutas y sectores estratégicos del departamento para prevenir el movimiento de productos que no cumplen con los requisitos legales.

Foto Aduana Nacional.