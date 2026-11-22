Una mañana de domingo terminó marcada por la tragedia en la carretera a los Yungas. Una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas tras el vuelco de una vagoneta registrado cerca del túnel San Rafael, en el municipio de Coroico, departamento de La Paz.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 06:00, a unos dos kilómetros del túnel, sobre el tramo Chuspipata–Yolosita, una vía que conecta la sede de Gobierno con la región yungueña.

De acuerdo con los reportes preliminares, el vehículo particular sufrió un vuelco y quedó volcado a un costado de la carretera.

El capitán Franz Calderón, de la Unidad de Tránsito, confirmó el saldo del accidente e informó que los dos sobrevivientes fueron trasladados a establecimientos de salud para recibir atención médica.

“Tenemos personas heridas que están en centros hospitalarios y una persona fallecida”, señaló el jefe policial.

Los reportes iniciales daban cuenta de víctimas fatales y heridos sin precisar cantidades. Sin embargo, con la intervención de Tránsito se confirmó que el siniestro dejó una persona fallecida y otras dos heridas.

El capitán Calderón explicó que las circunstancias del accidente todavía son investigadas y que se manejan diferentes hipótesis sobre lo ocurrido.

Asimismo, precisó que en el hecho estuvo involucrado un solo vehículo.