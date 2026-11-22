El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, ha lamentado el ataque armado perpetrado este miércoles contra el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, en el penal de máxima seguridad de El Abra.

Ante la gravedad del incidente en la cárcel de esa ciudad, la autoridad exigió respuestas inmediatas advirtiendo: “Imagínense la imagen internacional. Deja mucho qué desear, que una cárcel de máxima seguridad tenga armas”.

Exigencia de controles y seguridad interna

Respecto a la infiltración de armamento y la falta de garantías dentro de las prisiones bolivianas, el burgomaestre enfatizó la urgencia de aplicar reformas estructurales en los recintos de reclusión. Sobre este punto, Reyes Villa cuestionó las fallas operativas señalando: “Que se haya dado una acción criminal, más bien que no ha muerto el fiscal. Se tienen que tomar las acciones respectivas para tener la seguridad necesaria en todas las cárceles. Hay presos que van y no tienen toda la seguridad, inclusive ahí adentro. Por algunos intereses se los mata. ¿Las armas de dónde salen? Hay que hacer los ajustes necesarios para evitar situaciones de esta naturaleza”.

Mientras el ex fiscal cruceño permanece aislado y bajo resguardo con un estado de salud estable tras salir ileso de los disparos, un fuerte contingente policial intervino el penal cochabambino este jueves.

Las pesquisas preliminares apuntan a la presunta participación de tres reclusos brasileños y un boliviano en el frustrado atentado, en un recinto que retornó a la calma en medio de fuertes cuestionamientos institucionales.