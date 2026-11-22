La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo confirmó este domingo 22 de noviembre que el pago de la pensión correspondiente a noviembre y el Aguinaldo de Navidad 2026 comenzará el martes 1 de diciembre, permitiendo a miles de beneficiarios organizar sus gastos de fin de año.

La entidad estatal informó que ya tiene definido el cronograma para los últimos pagos de la gestión y que los recursos estarán disponibles a través de más de 40 entidades financieras habilitadas en todo el territorio nacional.

A través de sus redes sociales, la institución comunicó que tanto la pensión de noviembre como el aguinaldo estarán disponibles desde el primer día de diciembre, con el objetivo de facilitar la planificación económica de los beneficiarios.

Más de 40 entidades financieras habilitadas

La Gestora Pública explicó que el desembolso se realizará mediante su red de entidades financieras autorizadas, distribuidas en diferentes regiones del país.

Este mecanismo busca facilitar el acceso de los jubilados y beneficiarios a sus recursos, especialmente durante una temporada en la que aumentan los gastos familiares por las celebraciones navideñas.

La institución también confirmó que el pago de la pensión correspondiente a diciembre de 2026 estará disponible desde el 2 de enero de 2027.

El cronograma se desarrolla en el marco del Decreto Supremo 0822, que establece que las pensiones mensuales deben estar disponibles entre el primer y el séptimo día del mes siguiente al periodo correspondiente.