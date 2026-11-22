La presentación oficial de los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2023) de la Unesco, realizada el pasado 20 de noviembre, encendió las alarmas entre los padres de familia de colegios fiscales y particulares del país. Ante el crítico panorama que evidencia un rezago acumulado en el aprendizaje escolar, los representantes del sector demandan al Gobierno una reestructuración del sistema educativo, mejoras en infraestructura y la aplicación de nuevas metodologías en las aulas.

La evaluación, aplicada a más de 17.000 estudiantes de 348 unidades educativas, posicionó a Bolivia por debajo de la media de América Latina y el Caribe en todas las áreas medidas. El dato más preocupante se registra al concluir la primaria: el 91% de los alumnos de sexto grado no logra las competencias mínimas esperadas en matemática y cerca del 80% presenta carencias en lectura. En tercero de primaria, la brecha ya es notoria, con un 64,2% de estudiantes por debajo del estándar mínimo en matemática y un 57% en lectura.

Frente a este escenario, la representación de padres de familia de colegios fiscales en La Paz advirtió que las deficiencias acumuladas durante la etapa escolar comprometen directamente el futuro académico de los jóvenes. "Las unidades educativas no estamos entregando un estudiante con la calidad para que pueda asimilar cursos universitarios superiores", cuestionó el dirigente.

Para revertir este déficit en el sector estatal, los padres de familia piden atención integral tanto en las condiciones físicas de los establecimientos como en la actualización pedagógica. "La infraestructura, mobiliario, todos esos aspectos pedir al Gobierno y así también a los maestros implementar nuevas metodologías, metodologías activas para que los estudiantes de una manera más interactiva entiendan, comprendan y tengan mejor razonamiento del objetivo que es el aprendizaje a nivel estudiantil", añadió el representante de unidades educativas fiscales.

Por su parte, desde la dirigencia nacional de padres de familia de colegios particulares se calificó como crítica la situación del sistema público y se remarcó la desigualdad existente entre ambos sectores. "La situación educativa fiscal pública, como la conocemos los bolivianos, está muy mal", afirmó su representante.

El dirigente del sector privado subrayó además la necesidad de impulsar ajustes estructurales en las políticas educativas vigentes, señalando que las diferencias en los procesos de enseñanza profundizan las desventajas entre estudiantes. "Entre la educación privada con la educación pública en Bolivia hay una brecha muy larga. Hemos tenido nosotros cambios en la reforma educativa como padres de colegios privados del país, debidamente organizados", agregó.

El informe de la Unesco también advierte que las desigualdades de rendimiento en el país están fuertemente marcadas por el contexto socioeconómico, el área geográfica —con mejores resultados en zonas urbanas frente a las rurales— y el origen indígena, además de verse afectadas por la repitencia y los atrasos escolares. Tras conocerse las cifras, el Ministerio de Educación anunció la puesta en marcha de seis líneas de acción prioritarias enfocadas en reforzar la enseñanza de lectura y matemática, fortalecer la labor docente y garantizar la asistencia regular a clases.