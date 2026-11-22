El departamento de Tarija superó su marca máxima histórica al alcanzar los 38°C, en medio de una ola de altas temperaturas que también afecta al altiplano boliviano.

Al respecto, la pronosticadora del Senamhi, Ana Mendoza explicó que “en Tarija, donde teníamos un dato histórico de 37°C, llegando a registrar el pasado viernes 38 grados Celsius, llegando a superar este dato histórico que se tenía; sin embargo, también se han ido registrando temperaturas elevadas en todo el sector del altiplano boliviano, pero estamos todavía dentro de los parámetros normales”.

Riesgo ambiental en aumento

El incremento térmico favoreció la propagación de eventos forestales en distintas regiones del país, concentrándose principalmente en el oriente y el norte.

Sobre este panorama, Mendoza detalló que “según el último reporte forestal, tenemos por encima de los 750 focos de calor, mayormente repartidos estos en el departamento de Santa Cruz, Beni, Pando, norte del departamento de La Paz; al momento tenemos dos incendios, según la dirección forestal, y se espera el último informe ya en horas de la tarde, donde vamos a tener estos datos actualizados”.

Las autoridades meteorológicas prevén un alivio térmico en los próximos días debido al ingreso de un fenómeno atmosférico que modificará las condiciones actuales.

En ese sentido, la especialista adelantó que “a partir del día miércoles, nuevamente vamos a tener descensos bruscos de temperaturas, esto a consecuencia del ingreso de un frente frío, que va a hacer que se registren los descensos bruscos, lluvias y tormentas eléctricas”.