¿Siente que el calor es cada vez más intenso? ¿Que las lluvias llegan cuando menos se esperan o que las sequías amenazan con dejar los campos sin producción? No se trata únicamente de una sensación. Bolivia enfrenta las consecuencias de un planeta que continúa calentándose, mientras los fenómenos climáticos extremos ponen a prueba la capacidad de respuesta del país.

Desde los glaciares que desaparecen en el occidente hasta los incendios forestales que golpean el oriente, las señales del cambio climático se hacen cada vez más evidentes.

El impacto no se limita al medioambiente. También alcanza a la economía, la salud, la producción de alimentos y la disponibilidad de agua para millones de personas.

En este reportaje especial de Notivisión, especialistas analizan las causas del calentamiento global, sus consecuencias en Bolivia y los desafíos que deberá enfrentar el país ante un futuro climático cada vez más exigente.

¿Qué está calentando al planeta?

El calentamiento global es el aumento progresivo de la temperatura media de la Tierra, provocado principalmente por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Entre ellos se encuentran el dióxido de carbono y el metano, cuyas concentraciones han aumentado debido a actividades humanas como la quema de carbón, petróleo y gas, la deforestación y determinados procesos industriales y agropecuarios.

Estos gases retienen parte del calor que la Tierra emite hacia el espacio, intensificando el efecto invernadero natural.

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire explicó que el consumo de combustibles fósiles tiene un papel determinante en este fenómeno.

“El calentamiento global se da por la mano del hombre. El consumo, sobre todo, de combustibles fósiles. Eso es casi en 70% lo que genera el calentamiento global”, sostuvo.

En Bolivia, a este problema se suma la pérdida de cobertura forestal y la transformación de bosques en terrenos destinados a otras actividades productivas.

La ingeniera ambiental Laura Álvarez Hidalgo advirtió que estas prácticas tienen una influencia directa sobre el medioambiente.

“Es una incidencia directa la que tienen tanto la deforestación como los chaqueos dentro de nuestro territorio”, señaló.

Las consecuencias del cambio climático ya se reflejan en distintas regiones del territorio nacional.

Según datos de MapBiomas Bolivia, el país perdió aproximadamente el 56,7% de su superficie glaciar entre 1985 y 2023, una transformación que amenaza el equilibrio de los ecosistemas de alta montaña y la regulación natural del agua.

En los valles, las sequías, heladas y granizadas afectan periódicamente la producción agrícola, mientras las comunidades rurales enfrentan dificultades para proteger sus cultivos.

En el oriente y la Amazonía, los incendios forestales se han convertido en una de las principales preocupaciones ambientales.

La magnitud del problema quedó reflejada en 2024, cuando aproximadamente 12,6 millones de hectáreas de bosques y pastizales fueron afectadas por el fuego, según datos recogidos por la Fundación Tierra.

La recurrencia de estos desastres pone en evidencia la vulnerabilidad de los ecosistemas frente a las condiciones climáticas extremas y las actividades humanas que favorecen la propagación de los incendios.

Álvarez Hidalgo señaló que el oriente boliviano se encuentra entre las regiones más afectadas por estos fenómenos, mientras que distintos escenarios de sequía y precipitaciones intensas generan preocupación para las comunidades.

El impacto del calentamiento global no termina en los bosques o las montañas. También puede sentirse en el precio de los alimentos.

Cuando las lluvias se retrasan, las temperaturas aumentan o se presentan inundaciones, miles de productores enfrentan riesgos para sus cosechas.

Alimentos como la papa, el maíz, la quinua y la soya pueden verse afectados por la falta de agua, el estrés térmico y las alteraciones en los ciclos agrícolas.

“Vamos a tener altas temperaturas y eso ¿qué implica? Vamos a tener zonas, regiones, municipios con sequías”, advirtió Alpire.

El especialista también señaló dificultades concretas para los agricultores del municipio de San Pedro, en Santa Cruz.

“Hoy hay ciertos lugares del municipio de San Pedro que no pueden sembrar esta campaña de verano por falta de humedad en el suelo”, explicó.

Al mismo tiempo, advirtió que las lluvias podrían generar inundaciones en el norte integrado cruceño, una región especialmente expuesta a los excesos de precipitación.

La situación plantea un doble desafío: mientras algunos productores enfrentan falta de agua, otros deben prepararse para posibles inundaciones.

Una menor producción agrícola puede traducirse en pérdidas económicas para las familias productoras, dificultades de abastecimiento y presiones sobre los precios de los alimentos.

Otro de los grandes desafíos que enfrenta Bolivia está relacionado con la forma en que produce y consume energía.

Aunque el país cuenta con un importante potencial hidroeléctrico, solar, eólico y de biomasa, su matriz energética continúa dependiendo considerablemente de los hidrocarburos.

La presidenta del Colegio de Ingenieros Industriales, Winifret Mariscal, explicó que esta dependencia representa un desafío económico y tecnológico.

“Bolivia lastimosamente depende casi en su mayoría del tema de hidrocarburos”, expresó al referirse a la necesidad de fortalecer y diversificar las fuentes de energía.

Según los registros correspondientes a 2025, el 63,25% de la generación bruta de electricidad del Sistema Interconectado Nacional provino de centrales termoeléctricas, principalmente alimentadas con gas natural. El restante 36,75% correspondió a fuentes renovables.

¿Será 2027 el año más caliente de la historia?

Una de las advertencias más llamativas del reportaje fue planteada por Alpire, quien señaló que el próximo año podría registrar temperaturas excepcionalmente elevadas.

“Se está tomando la previsión que el próximo año sea quizás el más caliente de la historia”, manifestó.

El agrometeorólogo también destacó que existe un aumento sostenido de las temperaturas, un comportamiento que puede intensificarse temporalmente por fenómenos naturales como El Niño.

A pesar de las advertencias, los especialistas destacan que el país dispone de oportunidades para enfrentar los efectos del calentamiento global.

La protección de los bosques, la reducción de la deforestación, el fortalecimiento de las energías renovables, la modernización industrial y la adaptación de la agricultura son acciones fundamentales.