La Fuerza Aérea Boliviana (FAB), operando a través de las capacidades técnicas del Grupo Aéreo 71, concretó la puesta a punto y habilitación operativa de tres aeronaves de transporte destinadas a mitigar los impactos del fenómeno del Súper Niño en todo el territorio nacional.

Este apresto operacional contempla la revisión y mantenimiento integral de unidades clave como el Boeing 737-200 FAB-117, el BAE 146 FAB-106 y el Fokker F27 FAB-92, asegurando su disponibilidad inmediata para misiones de auxilio.

De acuerdo a lo que señala el Ministerio de Defensa mediante sus redes sociales, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira encamina gestiones estratégicas orientadas a mejorar de forma sustancial las condiciones de trabajo y el apresto material de las Fuerzas Armadas en el contexto nacional actual.

Foto: Facebook Ministerio de Defensa Estado Plurinacional de Bolivia.

El propósito central de esta directriz institucional radica en potenciar las capacidades operativas del Estado para responder con mayor efectividad y rapidez a las demandas urgentes de la ciudadanía durante las emergencias climáticas.

La incorporación de estas tres aeronaves estratégicas incrementará de manera notable la capacidad de movilidad y reacción táctica para el traslado de personal técnico, vituallas y equipos especializados.

Foto: Facebook Ministerio de Defensa Estado Plurinacional de Bolivia.