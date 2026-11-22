La incorporación de estas unidades de transporte aéreo estratégico busca robustecer la movilidad logística institucional, permitiendo un puente aéreo oportuno para socorrer a las familias bolivianas que requieran asistencia estatal urgente durante las emergencias climáticas.
22/11/2026 10:26
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La Fuerza Aérea Boliviana (FAB), operando a través de las capacidades técnicas del Grupo Aéreo 71, concretó la puesta a punto y habilitación operativa de tres aeronaves de transporte destinadas a mitigar los impactos del fenómeno del Súper Niño en todo el territorio nacional.
Este apresto operacional contempla la revisión y mantenimiento integral de unidades clave como el Boeing 737-200 FAB-117, el BAE 146 FAB-106 y el Fokker F27 FAB-92, asegurando su disponibilidad inmediata para misiones de auxilio.
De acuerdo a lo que señala el Ministerio de Defensa mediante sus redes sociales, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira encamina gestiones estratégicas orientadas a mejorar de forma sustancial las condiciones de trabajo y el apresto material de las Fuerzas Armadas en el contexto nacional actual.
El propósito central de esta directriz institucional radica en potenciar las capacidades operativas del Estado para responder con mayor efectividad y rapidez a las demandas urgentes de la ciudadanía durante las emergencias climáticas.
La incorporación de estas tres aeronaves estratégicas incrementará de manera notable la capacidad de movilidad y reacción táctica para el traslado de personal técnico, vituallas y equipos especializados.
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