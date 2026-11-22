La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) publicó su reporte oficial de transitabilidad este domingo 22 de noviembre de 2026.

El informe confirma que la Red Vial Fundamental presenta tres sectores específicos con desvíos y restricciones para los conductores que circulan entre Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz.

Tramos con desvíos y restricciones

Los transportistas y viajeros particulares deben tomar en cuenta las condiciones vigentes en las siguientes rutas departamentales:

Tarija (La Central – San Antonio): La vía se encuentra transitable con desvíos y mantiene un cronograma de restricción de lunes a sábado en cuatro horarios: de 07:00 a 10:00, de 10:30 a 12:00, de 14:00 a 16:00 y de 16:30 a 18:00.

La vía se encuentra transitable con desvíos y mantiene un cronograma de restricción de lunes a sábado en cuatro horarios: de 07:00 a 10:00, de 10:30 a 12:00, de 14:00 a 16:00 y de 16:30 a 18:00. Chuquisaca (Cruce Taperillas – Límite Santa Cruz): El tramo está transitable con desvíos debido a un corte vehicular por trabajos en el sector Muela del Diablo, en Muyupampa, donde la circulación se realiza por el paso alterno habilitado.

El tramo está transitable con desvíos debido a un corte vehicular por trabajos en el sector Muela del Diablo, en Muyupampa, donde la circulación se realiza por el paso alterno habilitado. Santa Cruz (San Lorenzo – Salinas): Rige una restricción vehicular para motorizados pesados y medianos, mientras que los vehículos livianos pueden circular con precaución.