La Administradora Boliviana de Carreteras difundió el estado de las rutas desde temprano y habilitó líneas de consulta directa para que los viajeros planifiquen sus recorridos.
22/11/2026 9:05
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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) publicó su reporte oficial de transitabilidad este domingo 22 de noviembre de 2026.
El informe confirma que la Red Vial Fundamental presenta tres sectores específicos con desvíos y restricciones para los conductores que circulan entre Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz.
Tramos con desvíos y restricciones
Los transportistas y viajeros particulares deben tomar en cuenta las condiciones vigentes en las siguientes rutas departamentales:
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