Un complejo operativo de emergencia permitió salvar la vida de un hombre de aproximadamente 30 años que quedó atrapado en el interior del tanque de un camión cisterna destinado al transporte de combustible, mientras realizaba trabajos de limpieza. Efectivos de la Policía y bomberos voluntarios lograron ingresar al reducido compartimento, reanimarlo y evacuarlo con signos vitales.

Según el reporte de los equipos de emergencia que atendieron el caso, la alerta inicial advertía sobre dos personas atrapadas en un espacio confinado. Al arribar al sitio e iniciar las tareas de evaluación, uno de los involucrados —quien había ingresado minutos antes para intentar auxiliar a su compañero— logró salir por sus propios medios y alertó a los rescatistas sobre la ubicación exacta de la víctima.

Debido a las complejas condiciones dentro del depósito y a los estrechos conductos de salida, los rescatistas tuvieron que ejecutar una maniobra previa de oxigenación para que el afectado recuperara parcialmente el conocimiento y pudiera colaborar durante la extracción.

"Primero se tuvo que estabilizar, tuvimos que meter muchos cilindros de aire para poder hacer reaccionar a la persona, ya que los espacios por donde él iba a pasar eran extremadamente reducidos y, para facilitar la evacuación y el rescate, era necesario que él por lo menos tenga un nivel de conciencia", explicó uno de los rescatistas que participó en la intervención.

De acuerdo con la valoración preliminar en el lugar del incidente, el trabajador habría perdido el conocimiento tras permanecer expuesto durante un tiempo prolongado a los vapores del interior del tanque de combustible, lo que además le provocó una caída.

"Más allá de las lesiones que tenía, probablemente por la caída que tuvo al desmayarse, él perdió la conciencia al momento de estar ahí bastante tiempo. Sin embargo, no vimos ninguna lesión más visible más que el estado de conciencia que presentaba", detallaron los bomberos tras concluir el auxilio.

El operativo se ejecutó de manera coordinada entre la Unidad Urbana de Bomberos y Rescate (UUBR) y bomberos de la Policía, quienes tras lograr la extracción exitosa pusieron al afectado a buen recaudo para su respectiva valoración médica.